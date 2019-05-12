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31. 05. 2019

Белорусским спортсменам выплатят награды за места на Европейских играх

Источник фото: Советская Белоруссия

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 30 мая указ № 201, которым пересмотрел размеры именных стипендий, призов и вознаграждений, выплачиваемых спортсменам за высокие результаты на международных соревнованиях. В перечень таких состязаний включены Европейские игры.

Также продлеваются выплаты именных стипендий до одного года спортсменам, которые из-за травмы не могут подтвердить высокий результат.

Для атлетов с нарушением зрения определены размеры призов и для ведущих их по дистанции спортсменов-лидеров.

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