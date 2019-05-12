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31. 05. 2019

Семашко вернули полномочия вице-премьера

Владимир Семашко Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

Посол Беларуси в России Владимир Семашко наделен полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам отношений с Россией. Соответствующий указ № 202 президент Александр Лукашенко подписал 30 мая, сообщили в Администрации главы государства.

Отныне Владимир Семашко будет представлять Беларусь в контактах с чиновниками и органами России и Союзного государства, вносить предложения белорусским властям по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Россией, координировать белорусскую деятельность в Союзном государстве, давать обязательные для исполнения указания и контролировать их реализацию.

При этом на посла возложена персональная ответственность за продвижение национальных интересов Беларуси.

69-летний Владимир Семашко занимал должность вице-премьера в 2003-2018 годах, после чего был назначен послом Беларуси в России.

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