Концерт Даны Соколовой в Минске состоится 7 июня

7 июня 2019 года в клубе “Ре:паблик” (г. Минск, ул. Притыцкого, 62) состоится второй концерт рок-дивы лейбла Black Star - Даны Соколовой.

Организатор - группа компаний в сфере ивента S.Event Group, официальный партнёр - представитель техники Xiaomi на территории Республики Беларусь - xmi.by .

4 мая должен был состояться второй концерт Даны Соколовой, однако, авиакомпания S7 Airlines задержала рейс (Воронеж-Москва), на который заранее были куплены билеты, и перенесла вылет с 10.20 на 16.05. В посадке на следующий ближайший рейс Воронеж-Москва (11.35) артистке было отказано ввиду того, что она уже не успеет пройти на него регистрацию.

Организаторы направили отзыв в авиакомпанию, далее юристы компании S.Event Group (ИП Шпильман Ю.А.) будут вести разбирательство касательно понесённых убытков ввиду переноса концерта.

Сама же Дана Соколова и организаторы предприняли все меры, чтобы концерт состоялся.

Даной была найдена машина с водителем, который на всех парах мчал из Воронежа в Москву. Билеты Москва-Минск (14.40-16.05) просто "сгорели", поэтому организаторы оперативно на свой страх и риск выкупили новые билеты (18.10-19.40) Москва-Минск (авиакомпания Аэрофлот). Несмотря на заранее пройденную онлайн-регистрацию, готовность Даны лететь без багажа и её прибытие в аэропорт за полчаса до вылета, в посадке на самолёт было отказано.

Оперативно концертным директором группы Дана Соколова (лейбл Black Star), Никитой Иванютиным, директором агентства S.Event Group Юлией Шпильман и директором клуба Re:Public было принято решение о переносе концерта на 7 июня.

Дата концерта: 07.06.2019 г.

Место проведения: клуб “RE:PUBLIC”

Сбор гостей: 18.45-19.15

Концерт: 19.15-20.45

Автограф-сессия: 20.45-22.00

Для иногородних S.Event Group организуют трансфер на концерт и обратно домой. Для бронирования места в маршрутке, пройдите регистрацию на сайте Liveshow.by.

Стоимость входного билета:

Билеты без скидок до 05.06 - 38 руб.

В день мероприятия стоимость одного билета составит 60 руб.

ИНФО: +37525 786 02 19

Купить или забронировать билет можно на сайте: Liveshow.by

Организатор: S.Event Group, Spielmann.Team

Официальный партнёр концерта: Xmi.by.