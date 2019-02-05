Мадуро занял выжидательную позицию - Bloomberg

Президент Венесуэлы Николас Мадуро занял выжидательную позицию на фоне произошедшего «хаотичного и неудачного» восстания в результате двоевластия в стране, пишет агентство Bloomberg.

После восстания стало ясно: "автократичный лидер Мадуро", цепляющийся за власть, решил не сажать своего конкурента, оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, давая ему шанс сплотить народ и военных, чтобы свергнуть режим, отмечает агентство.

Теперь Венесуэла вернулась к неоднозначному статусу-кво, где вооруженные силы поддерживают Мадуро, а администрация президента США Дональда Трампа стоит за Хуаном Гуайдо, которого признали временным президентом страны более 50 государств.

Однако если и дальше полномасштабного восстания сторонников Гуайдо не будет - шансы на то, что у власти останется режим Мадуро повышаются, отмечается в материале.

Как отметил американский эксперт Джефф Рэмси, Мадуро понимает, что в стратегических интересах ему выгоднее наблюдать за происходящим, если же Гуайдо посадят - это даст толчок к протестной волне.

Как сообщалось, накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News, что Вашингтон не отвергает возможность военного варианта решения кризиса в Венесуэле, однако предпочитает вариант мирной передачи власти в этой стране.

Ранее Помпео заявил, что президент Мадуро, столкнувшись с протестами оппозиции, был готов покинуть страну, но Россия его отговорила. Позже в МИД Венесуэлы и в МИД России заявили, что слова американского дипломата не соответствуют действительности.

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Источник: korrespondent.net