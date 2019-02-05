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02. 05. 2019

В МИД Украины отреагировали на эскалацию в Венесуэле

Противостояние в Венесуэле прекратит проведение свободных выборов президента. Об этом в четверг, 2 мая, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в Twitter.

"С тревогой наблюдаем за столкновениями между протестующими и режимом Венесуэлы. Наши соболезнования близким погибших и раненым. Единственный путь прекратить кровопролитие, узурпацию власти Мадуро, страдания людей - это свободные и прозрачные президентские выборы, сертифицированные международными организациями, в частности ОАГ (Организацией Американских государств)", - отметил Кислица.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил всеобщую забастовку в Венесуэле. Оппозиционер выразил уверенность в скором "окончании узурпации власти" со стороны Николаса Мадуро.

В то же время, госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности Вашингтона при необходимости подключить американскую армию к решению кризиса в Венесуэле.

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Источник: korrespondent.net

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