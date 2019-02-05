Из-за забастовки в авиакомпании SAS отменены более 700 рейсов

Авиаперевозчик Scandinavian Airlines из-за забастовки пилотов отменил 2 мая 709 рейсов, что повлияло на 54 тысяч путешественников, сообщает AP.

Пилоты начали забастовку еще в пятницу, 26 апреля, из-за провала переговоров об оплате. Новый раунд переговоров между компанией и бастующими сотрудниками начался в норвежской столице Осло 1 мая.

Шведская ассоциация пилотов авиалиний, которая инициировала забастовку, ранее заявила, что месяцы переговоров не смогли принести решение по поводу "ухудшения условий работы пилотов, непредсказуемых графиков работы и отсутствия безопасности на рабочем месте".

Шведская конфедерация транспортных предприятий заявила, что не может пойти на 13-процентное повышение заработной платы, которого требуют пилоты, учитывая их и без того "высокую среднюю заработную плату в размере 93 тысяч крон ($9769) в месяц".

Ассоциация пилотов заявила, что рабочие графики, а не заработная плата, были в центре внимания переговоров, поскольку большинство пилотов SAS имеют сменные графики работы.

Ранее в аэропорту Брюсселя из-за забастовки грузчиков компании-оператора багажа Aviapartner отменили 150 рейсов.

Пилоты Франции анонсировали недельную забастовку

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net