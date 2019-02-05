США купили ракет на $1,1 млрд перед выходом из договора с РФ

Перед тем, как объявить о выходе из ракетного договора с Россией, США потратили, предположительно на новые ракеты меньшей и средней дальности, около $1,1 млрд. Об этом со ссылкой на пресс-релиз движения ICAN (Международная кампания по запрещению ядерного оружия) пишет Deutsche Welle.
Отмечается, что с конца октября 2018 года по конец января нынешнего Пентагон заказал новых ракет в более 80 договорах с шестью компаниями ОПК. Это как раз тот период, когда США пригрозили выходом из ДРСМД.
Аналитики, однако, уточняют: они не знают, относятся ли все заказанные в этот период ракеты к запрещенным ракетным договором категориям.
$537 млн получат в Rytheon (44 сделки), $268 млн - Lockheed Martin (36 договоров), и Вoeing - $254 млн за 4 контракта.
Напомним, в феврале США приостановили свое участие в соглашении и пообещали полностью выйти из него через полгода, если Россия не вернется к выполнению своих обязательств. Москва ответила на действия Вашингтона зеркально.
Ожидается, что договор прекратит действие 2 августа.
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Источник: korrespondent.net
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