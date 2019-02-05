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02. 05. 2019

На Кипре министр ушел в отставку из-за серийных убийств женщин

Министр юстиции и общественного порядка Кипра Ионас Николау подал в отставку в четверг, 2 мая, в связи с серийными убийствами, которые произошли в стране, сообщает издание Cyprus Mail.

"Я подал заявление об отставке только лишь по соображениям политической этики, зная, что не несу ответственности за обработку отчетов, и полиция никогда не сообщала мне о них", - передает издание слова министра.

Уточняется, что президент страны Никос Анастасиадис с большим сожалением принял отставку министра юстиции, отметив, что он лишается услуг одного из своих "ближайших соратников".

Он также обратил внимание на "политический этос", который "всегда показывал господин Николау".
Президент заверил, что правительство готово полностью раскрыть убийства и расследовать дела о пропавших без вести.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в серийных убийствах женщин на Кипре был арестован. Задержанный – военнослужащий. Его жертвами, по последней информации, могли стать пять женщин и двое детей. Погибшие – иностранки, в том числе две филиппинки.

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Источник: korrespondent.net

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