На первомайских акциях в Берлине пострадали десятки полицейских

В ходе столкновений на первомайских акциях в Берлине 39 полицейских пострадали, десятки человек были задержаны. Об этом в четверг, 2 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию столицы Германии.

"Можем привести точное число пострадавших полицейских - 39. Данные по задержанным уточняются", - сказал он.

Ранее телерадиостанция rbb сообщила о ста, а потом о 153 задержанных. При этом число тех, кто был доставлен в полицейский участок, было в разы меньше - 28.

"У некоторых участников акций проверяли документы, обыскивали. В этом смысле они были временно ограничены в свободе передвижения, но в участок их не доставляли", - отметили в полиции Берлина.

Если говорить о 100-150 задержанных, "то создастся не совсем верное представление о ситуации", уточнили в пресс-службе.

Накануне в Берлине наряду с митингами профсоюзов состоялись шествия представителей левых и леворадикальных группировок. 1 мая такое шествие прошло в районе Фридрихсхайн. Были зафиксированы мелкие стычки с полицией.

Фото: EPA

Как сообщалось, в Украине 1 мая прошло спокойно. Митинги были малочисленными и практически без инцидентов, за исключением Харькова. Там одного из организаторов шествия облили зеленкой.

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Источник: korrespondent.net