Лента RSS
Подписаться на ленту
03 мая 2019, пятница, 00:38
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,37
02. 05. 2019

Обезьяны напали на пожарную машину в Малайзии

Пятеро пожарных в Малайзии пострадали в аварии, которая случилась из-за нападения обезьян на их машину, сообщает малайзийское государственное новостное агентство Bernama со ссылкой на полицию.

Уточняется, что на пожарную машину, которая направлялась в город Герик на западе Малайзии, напали обезьяны, в результате чего сломался двигатель, и машина перевернулась.

"Расследования показывают, что водитель пытался ускользнуть от обезьян, но потерял управление транспортным средством на повороте на холме", - передает агентство слова главы районной полиции Супта Исмаила Че Иса.

Пострадавшие были отправлены в местную больницу.

Ранее сообщалось, что в Индии обезьяна украла и убила новорожденного. Также Корреспондент писал о том, что стая обезьян убила мужчину кирпичами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Ворующая номер автомобиля обезьяна попала на видео

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Глядя на меня официант не спрашивает, сколько персон будет за столом, а просто молча убирает все приборы, кроме одного.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.