Обезьяны напали на пожарную машину в Малайзии

Пятеро пожарных в Малайзии пострадали в аварии, которая случилась из-за нападения обезьян на их машину, сообщает малайзийское государственное новостное агентство Bernama со ссылкой на полицию.
Уточняется, что на пожарную машину, которая направлялась в город Герик на западе Малайзии, напали обезьяны, в результате чего сломался двигатель, и машина перевернулась.
"Расследования показывают, что водитель пытался ускользнуть от обезьян, но потерял управление транспортным средством на повороте на холме", - передает агентство слова главы районной полиции Супта Исмаила Че Иса.
Пострадавшие были отправлены в местную больницу.
Ранее сообщалось, что в Индии обезьяна украла и убила новорожденного. Также Корреспондент писал о том, что стая обезьян убила мужчину кирпичами.
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Ворующая номер автомобиля обезьяна попала на видео
Источник: korrespondent.net
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