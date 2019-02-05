Обезьяны напали на пожарную машину в Малайзии

Пятеро пожарных в Малайзии пострадали в аварии, которая случилась из-за нападения обезьян на их машину, сообщает малайзийское государственное новостное агентство Bernama со ссылкой на полицию.

Уточняется, что на пожарную машину, которая направлялась в город Герик на западе Малайзии, напали обезьяны, в результате чего сломался двигатель, и машина перевернулась.

"Расследования показывают, что водитель пытался ускользнуть от обезьян, но потерял управление транспортным средством на повороте на холме", - передает агентство слова главы районной полиции Супта Исмаила Че Иса.

Пострадавшие были отправлены в местную больницу.

Ранее сообщалось, что в Индии обезьяна украла и убила новорожденного. Также Корреспондент писал о том, что стая обезьян убила мужчину кирпичами.

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Ворующая номер автомобиля обезьяна попала на видео

Источник: korrespondent.net