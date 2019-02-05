В Мексике отравились более тысячи человек

Массовое отравление почти 1,4 тысячи человек отмечено в мексиканском штате Веракрус на празднованиях Дня ребенка, сообщает министерство здравоохранения штата.

По предварительным данным, всего в больницы были доставлены 1,358 тысячи пациентов, среди них – дети и беременные женщины. Сейчас все пострадавшие выписаны, а врачи в течение четырех дней намерены установить причины массовых отравлений.

Правительство Веракруса уточняет, что один из праздников в месте компактного проживания коренных жителей был организован некоей неправительственной организацией, которая раздавала еду, сладости и напитки.

Ранее в Хмельницком отравились более 20 детей.

Также сообщалось, что в Харьковской области ребенок отравился водой.

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В школе Черкасс отравились 75 детей

Источник: korrespondent.net