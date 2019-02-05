В США назвали число мирных жертв военных операций

В результате военных операций США в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали в 2018 году погибли по меньшей мере 120 мирных жителей. Об этом говорится в докладе Пентагона, опубликованном на сайте ведомства в четверг, 2 мая.

Отметим, что дкумент был подготовлен по запросу Конгресса. В нем говорится, что в 2018 году в Ираке и Сирии погибли 42 человека, в Афганистане − 76 мирных жителей, а в Сомали − двое.

Ранения в этих странах получили в общей сложности 65 человек.

В докладе также указано, что ведомство не получало достоверной информации о жертвах среди гражданского населения в Ливии и Йемене.

Напомним, международная коалиция во главе с США сообщила о гибели 624 мирных жителей в результате ударов по террористам в Сирии и Ираке в период с августа 2014 года по июнь 2017 года.

Коалиция признала гибель 883 мирных жителей в Сирии и Ираке

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Источник: korrespondent.net