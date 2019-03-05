В Мексике обнаружили мертвой Мисс Уругвай-2006

Победительница конкурса Мисс Уругвай-2006 года Фатими Давила была найдена мертвой в одном из отелей Мехико. Об этом в четверг, 2 мая, сообщил портал El Universal.

По предварительным данным, тело 31-летней женщины было обнаружено в ванной комнате отеля. Причины смерти не уточняются.

Прокуратура Мехико официально подтвердила пока лишь факт обнаружения мертвой иностранки, не уточняя ни ее гражданства, ни фамилии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tb #missuniverse #uruguay #yellow #sun #costume #la #usa #picoftheday #instagramers #instagood #carnival #carnaval #blessed Публикация от Fatimih Davila (@fatimihdavila) 17 Апр 2017 в 5:07 PDT

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Ранее сообщалось, что обладательница титула Юная мисс Вселенная Лотте ван дер Зее умерла от сердечного приступа в возрасте 19 лет.

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Источник: korrespondent.net