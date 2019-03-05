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03. 05. 2019

В Мексике обнаружили мертвой Мисс Уругвай-2006

Победительница конкурса Мисс Уругвай-2006 года Фатими Давила была найдена мертвой в одном из отелей Мехико. Об этом в четверг, 2 мая, сообщил портал El Universal.

По предварительным данным, тело 31-летней женщины было обнаружено в ванной комнате отеля. Причины смерти не уточняются.

Прокуратура Мехико официально подтвердила пока лишь факт обнаружения мертвой иностранки, не уточняя ни ее гражданства, ни фамилии.

 
 
 
 
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Публикация от Fatimih Davila (@fatimihdavila)

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Источник: korrespondent.net

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