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03. 05. 2019

В московском аэропорту погрузчик въехал в Boeing

В аэропорту Шереметьево грузовой автомобиль вспомогательных служб врезался в воздушное судно авиакомпании Nordwind airlines. Об этом в четверг, 2 мая, сообщило агентство РБК.

По данным представителя аэропорта, самолет Boeing, в который врезалась машина, находился на удаленной стоянке. Пассажиров и экипажа в нем не было.

В пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России уточнили, что правоохранители проводят проверку по данному факту.

Отмечается, что водитель 1962 года, управляя автомобилем, потерял сознание и въехал в стоячий борт воздушного судна, находившегося на стоянке.

Напомним, в ноябре прошлого года в аэропорту Шереметьево самолет насмерть сбил человека, выруливая на взлет.

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Источник: korrespondent.net

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