Трамп представил кандидатуру постпреда США при ООН

Президент США Дональд Трамп решил назначить посла США в Канаде Келли Крафт на должность постоянного представителя страны при ООН. Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома.
"Келли Крафт из Кентукки назначить представителем Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций в ранге и статусе Чрезвычайного и Полномочного Посла, а также Представителем Соединенных Штатов Америки в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций", - говорится в документе о назначении, направленном в Сенат для утверждения.
Теперь кандидатуру Крафт на пост представителя США в ООН должна утвердить верхняя палата американского парламента.
Утверждение Крафт в Сенате должно пройти в два этапа: сначала в комитете по иностранным делам, а затем - общим голосованием.
Дата соответствующих слушаний пока неизвестна.
Источник: korrespondent.net
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