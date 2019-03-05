На восток Индии обрушился циклон Фани

В штат Одиша на востоке Индии пришел циклон Фани с порывами ветра до 200 км/ч, сообщает газета The Economic Times.

Власти Одиши эвакуировали более 1 млн человек и селят их в лагерях временного размещения.

Министерство железных дорог Индии сообщило об отмене в ближайшие сутки более 220 поездов, проходящих по территории восточного штата.

Кроме того, Управление гражданской авиации Индии объявило о закрытии аэропорта в городе Бхубанешвар, в пятницу также будет закрыт аэропорт в Калькутте.

Фани пришел со стороны Бенгальского залива. По прогнозам, ожидаются мощные ливни и ветер.

В Мозамбике жертвами циклона стали почти 600 человек

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Источник: korrespondent.net