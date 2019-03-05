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03. 05. 2019

МИД России прокомментировал смену посла в Минске

Назначение нового посла РФ в Беларуси не говорит о каком-либо кризисе в отношениях двух стран. Об этом заявил журналистам в пятницу, 3 мая, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, передает ТАСС.

"Я категорически против того, чтобы все это интерпретировалось как некий кризис. Нормальный ход. Бывают в дипломатической практике различные казусы", - сказал он.

Замглавы МИД РФ указал на то, что Москва и Минск работают над углублением интеграции в рамках Союзного государства. "Надо с оптимизмом смотреть на будущие отношения между Россией и Беларусью", - заключил он.

Отметим, во вторник, 2 мая, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева новым послом РФ в Беларуси. Другим указом глава государства освободил Михаила Бабича от этой должности.

Ранее СМИ сообщили о возможном отзыве посла России в Беларуси. Михаила Бабича, назначенного российским послом в Минске менее года назад, может сменить член Совета Федерации Дмитрий Мезенцев.

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Источник: korrespondent.net

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