МИД РФ назвал условия подготовки встречи в нормандском формате

Россия считает необходимым дождаться инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, после чего нужно решить, как подготовить новую встречу в нормандском формате, над чем в Москве "думают", заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, передает РИА Новости.

"Давайте дождемся инаугурации и после этого начнем думать, чем насытить в практическом плане встречу нормандского формата, потому что, как вы знаете, нормандский формат собирается на разных уровнях - это и экспертный уровень, уровень министров и высший уровень, естественно. Но главное – не сам факт встречи, главное - те результаты, которые надо будет достичь в новых условиях встречи нормандского формата", - заявил Карасин.

Отвечая на вопрос, есть сигналы со стороны команды нового президента Украины по минскому формату, замглавы МИД отметил, что основные сигналы исходят из Москвы. "Мы считаем, что верность принципам минских договоренностей - это краеугольный камень в продвижении вперед в урегулировании. И второй краеугольный камень - это налаживание прямого диалога между Киевом и Донбассом", - добавил дипломат.

Напомним, накануне Зеленский ответил Путину по Донбассу. Он предложил провести обмен "всех на всех" и новую встречу в "нормандском формате".

Ранее сообщалось, что Германия готова вместе с Францией продолжить работу в "нормандском формате" по урегулированию конфликта в Украине.

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Источник: korrespondent.net