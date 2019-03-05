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03. 05. 2019

Число жертв теракта в мечетях Новой Зеландии увеличилось

Гражданин Турции, получивший тяжелые ранения во время стрельбы в мечети новозеландского города Крайстчерч, скончался. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выразив соболезнования семье погибшего.

Таким образом, число жертв нападения на мечети увеличилось до 51 человека. Ранее сообщалось о 50 погибших и о таком же количестве раненых.

Туран получил ранения в ногу и спину. Брат погибшего рассказал, что врачам не удалось остановить кровотечение во время операции. "Мы радовались, думали, ему стало лучше. Он боролся 50 дней. И мы, и врачи сделали все возможное", – рассказал он.

Напомним, 15 марта в двух мечетях новозеландского города Крайстчерча неизвестные расстреляли людей.
 
Правоохранители задержали четырех подозреваемых − троих мужчин и одну женщину. 
 
Одним из стрелков является 28-летний австралиец Брентон Таррант. Накануне он опубликовал манифест, в котором объяснил свои действия местью за теракт в Стокгольме, устроенный исламистами в 2017 году. Убивая людей в мечети, мужчина вел видеотрансляцию происходящего в соцсети. 

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Источник: korrespondent.net

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