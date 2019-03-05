Число жертв теракта в мечетях Новой Зеландии увеличилось

Гражданин Турции, получивший тяжелые ранения во время стрельбы в мечети новозеландского города Крайстчерч, скончался. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выразив соболезнования семье погибшего.
Таким образом, число жертв нападения на мечети увеличилось до 51 человека. Ранее сообщалось о 50 погибших и о таком же количестве раненых.
Туран получил ранения в ногу и спину. Брат погибшего рассказал, что врачам не удалось остановить кровотечение во время операции. "Мы радовались, думали, ему стало лучше. Он боролся 50 дней. И мы, и врачи сделали все возможное", – рассказал он.
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Источник: korrespondent.net
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