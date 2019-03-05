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03. 05. 2019

Приговор Ассанжа несоразмерен его преступлению - ООН

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям назвала наказание основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу несоразмерным преступлению, которое ему инкриминируют. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщает Интерфакс.

Как известно, суд Великобритании приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог.

В заявлении группы отмечается, что Ассанж получил практически максимальный срок, предусмотренный законами Британии, за свое преступление. В то же время, правозащитники управления считают нарушение условий освобождения под залог незначительным нарушением.

Речь идет о событиях 2012 года. Тогда Ассанжа обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В дальнейшем власти Швеции закрыли это дело.

Напомним, 11 апреля британская полиция задержала Ассанжа, который получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и находился там с 2012 года.

Президент Эквадора Ленин Морено заявлял, что Ассанж пытался использовать посольство страны в Лондоне как "центр для шпионажа". 

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Источник: korrespondent.net

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