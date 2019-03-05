В Северной Корее голод грозит для 10 млн человек

Более 10 млн жителей КНДР могут оказаться под угрозой голода из-за самого низкого урожая за последние 10 лет. Об этом сказал на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Эрве Верхузел, сообщает ТАСС в пятницу, 3 мая.

Он сослался на итоги совместной оценочной миссии ВПП и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), которая работала в КНДР с 29 марта по 12 апреля.

"Был сделан вывод, что из-за самого плохого за 10 лет урожая, ставшего следствием засухи, волн тепла и наводнения, 10,1 млн человек страдают от сурового отсутствия продовольственной безопасности. Это означает, что у них нет достаточного количества продовольствия до следующего урожая", – сказал представитель.

По оценкам миссии, в КНДР было произведено 4,9 млн метрических тонн сельскохозяйственной продукции, что является самым низким результатом после сезона 2008-2009 годов.

Как подчеркнул Верхузел, "без гуманитарной помощи миллионам людей может грозить голод". Он напомнил, что увеличение помощи "требует устойчивого финансирования со стороны доноров, чтобы спасти жизни".

"Нехватка фондов ставит положение семей под угрозу и представляет опасность для целого поколения детей", – предупредил представитель ООН.

Ранее сообщалось, что власти КНДР снизили суточный продовольственный паек для граждан с 576 до 300 граммов. Паек состоит из зерновых, кукурузы и картофеля.

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Источник: korrespondent.net