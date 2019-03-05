Безработица в США сократилась до минимума за полвека

В США уровень безработицы упал до 3,6%, что соответствует показателям 1969 года. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, в США в апреле появилось более 263 тысяч новых рабочих мест.

Как отмечается, ежемесячный рост заработной платы составил 0,2%.

При этом подобные данные свидетельствуют об устойчивом росте экономики США.

Накануне сообщалось, что после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу" рейтинг президента США Дональда Трампа достиг самой высокой отметки с апреля 2017 года.

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Источник: korrespondent.net