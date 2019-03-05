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03. 05. 2019

Десятки людей погибли в этнических столкновениях в Эфиопии

Несколько десятков человек погибли в результате этнических столкновений на западе Эфиопии. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя региона Бенишангуль-Гумуз.

Глава по связям с общественностью региона Бенишангуль-Гумуз Гелета Хайлу подтвердил смерть "нескольких десятков" представителей этнических групп гумуз и шинаша.

Хайлу также отметил, что убийства совершили "вооруженные группы, без разбора стрелявшие в безоружных гражданских лиц". Он подчеркнул, что еще рано говорить о точном числе погибших в ходе столкновений, сначала необходимо "установить факты".

Вице-премьер-министр Эфиопии Демеке Меконнен в ходе интервью местному агентству AMMA заявил, что, по его мнению, столкновения стали "возмездием" за убийство не менее 18 человек в разных местах региона Бенишангуль-Гумуз ранее на неделе.

Напомним, в марте в Эфиопии произошла стрельба, в ходе которой пять человек погибли.

А в прошлом году в Эфиопии во время беспорядков погибли десятки людей.

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Источник: korrespondent.net

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