Путин и Трамп час общались по телефону

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели телефонные переговоры продолжительностью около часа. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга для журналистов, передает ТАСС.
По ее словам, стороны обсудили публикацию итогов расследования Роберта Мюллера, ситуацию в Венесуэле и КНДР, а также возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключение нового схожего соглашения между РФ, США и КНР.
Сандерс также заявила, что разговор прошел "в позитивном ключе".
В Кремле подтвердили факт беседы.
"Разговор Трампа и Путина длился почти полтора часа", - рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Однако, он не привел подробности беседы, пообещав сделать это позже.
Ранее Песков заявлял, что ведя переговоры с лидером КНДР Дональд Трамп действуют в чужом для себя регионе, в то время, как Россия - в своем.
Напомним, 24 апреля Ким Чен Ын прибыл в Россию на своем бронепоезде.
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Источник: korrespondent.net
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