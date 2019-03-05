Критическая ситуация. В мире растет антисемитизм

В Тель-Авивском университете представили доклад о распространении антисемитизма в мире за 2018 год. Согласно исследованию, уровень антисемитизма за прошлый год вырос почти во всех странах. При этом в 2018 году убито было наибольшее число евреев за последние несколько лет.

При этом в Восточной Европе количество таких случаев остается значительно ниже, чем в Западной на протяжении нескольких лет и продолжает снижаться. Например, в Украине произошло 12 таких инцидентов и лишь несколько в других странах.

В феврале этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антисемитизм достиг худшего уровня со Второй мировой войны. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Евреи в ЕС не чувствуют себя в безопасности

Исследование о проявлениях антисемитизма в мире представили 1 мая Центр Кантора по изучению современного европейского еврейства при Тель-Авивском университете и Европейский еврейский конгресс. По данным авторов доклада, количество проявлений насилия за прошлый год увеличилось на 13 процентов - с 342 до 387.

Рост антисемитизма проявляется как на общественном, так и на частном уровне; в некоторых странах евреи заявили, что их безопасность и положение в обществе под угрозой.

Стоит отметить, что в конце прошлого года было опубликовано социологическое исследование, которое показало, что 96 процентов европейских евреев обеспокоены ростом антисемитских настроений.

Опрос проводился в Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландах, Польше, Франции и Швеции и только в двух странах - Италии и Испании - еврейское население первоочередной проблемой не назвало антисемитизм и расизм самой актуальной проблемой.

При этом во Франции, Германии и Бельгии более половины опасаются стать жертвами оскорбления, преследования или нападения по национальному признаку. В этих странах более 40 процентов евреев задумываются об эмиграции.

Еще в начале 2016 года был отмечен массовый оттко евреев из Западной Европы. Так, в 2015 году в Израиль вернулись почти десять тысяч евреев, еще несколько тысяч уехали из европейских государств в другие страны. Больше всего покидали Францию.

Во всех странах, охваченных исследованиями, более половины опрошенных хотя бы время от времени избегают надевать одежду или пользоваться символами, указывающими на принадлежность к еврейству.

Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор, комментируя последнее исследование, назвал ситуацию критической.

"Описать ситуацию в 2018 году и начале 2019 года можно одним словом - критическая. Евреи не чувствуют себя в безопасности. Антисемитизм достиг такого уровня, что ставит под сомнение возможность продолжения еврейской жизни как таковой во многих странах мира", - сказал он.

Наибольшее число антисемитских инцидентов, по данным исследования, произошло в США (более 100 случаев). Так, в Нью-Йорке количество антисемитских инцидентов выросло на 22 процента. В октябре прошлого года в Питтсбурге произошел массовый расстрел в синагоге, погибли 11 человек.

Антисемитизм в Украине

В исследовании отмечается, что в Восточной Европе антисемитские настроения значительно ниже, чем в Западной, и в последние несколько лет продолжают падать.

В Украине произошло 12 таких инцидентов и лишь несколько в других странах, говорится в докладе.

Как живут украинские евреи

Основным типом проявлений антисемитизма, согласно исследованию, остаются акты вандализма: 216 случаев, или 56 процентов от общего числа. На втором и на третьем месте - угрозы (89 случаев; 23 процента) и инциденты без применения оружия (55 случаев; 14 процентов).

В конце прошлого года министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорил, что по данныи Pew Research, уровень бытового антисемитизма в Украине ниже, чем в любой другой стране Восточной Европы. Но призвал полцию реагировать на такие случаи "оперативно и решительно".

Климкин также отметил дружественное отношение к этой стране и подчеркнул, что Израиль для Украины - пример сплоченности и решимости в борьбе с внешним врагом.

"Антисемитизм - это неприемлемо зло. Его искоренение в Украине является для нас делом чести", - говорил украинский дипломат.

Комментируя исследование, ученый Шмуэль Барнай из Еврейского университета в Иерусалиме заявил, что избрание еврея Владимира Зеленского президентом Украины не свидетельствует о снижении уровня антисемитизма. По его словам, в данном случае речь идет о политической ситуации непосредственно в стране.

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Источник: korrespondent.net