Солдат упал в действующий вулкан и выжил

Американский солдат выжил после падения в кальдеру вулкана Килауэа на Гавайях. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщает USA Today.

Отмечается, что солдат пытался найти лучшую точку для обзора. Для этого 32-летний мужчина перелез через металлические перила на обзорной площадке действующего вулкана, однако почва подалась под тяжестью его ноги, военнослужащий упал и пролетел примерно 21 метр, приземлившись на узкий выступ.

Прибывшие на место происшествия спасатели спустились на стропах к пострадавшему, закрепили его на носилках и подняли наверх.

Позже пострадавшему стало лучше, и врачи оценили его состояние как стабильное.

Ранее турист снял в опасной близости извержение вулкана на одном из островов Курильской гряды.

Как сообщалось, что спутник Sentinel-2Aсделал впечатляющий снимок вулкана Фогу из космоса.

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Источник: korrespondent.net