У Путина сообщили подробности разговора с Трампом

Во время телефонного разговора в пятницу, 3 мая, президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили также ситуацию в Украине в контексте недавних президентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе разговора был "подтвержден обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности".

"Затрагивалась обстановка в Украине в контексте недавних президентских выборов. Владимир Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации минских договоренностей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что разговор имел конструктивный характер.

"Главы государств выразили удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и конструктивный характер", - отметили в пресс-службе Кремля.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп час общались по телефону.

Несколькими днями ранее Путин подписал закон об изоляции Рунета.

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Источник: korrespondent.net