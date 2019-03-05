У Путина сообщили подробности разговора с Трампом

Во время телефонного разговора в пятницу, 3 мая, президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили также ситуацию в Украине в контексте недавних президентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в ходе разговора был "подтвержден обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности".
"Затрагивалась обстановка в Украине в контексте недавних президентских выборов. Владимир Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации минских договоренностей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта", - говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что разговор имел конструктивный характер.
"Главы государств выразили удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и конструктивный характер", - отметили в пресс-службе Кремля.
Ранее сообщалось, что Путин и Трамп час общались по телефону.
Несколькими днями ранее Путин подписал закон об изоляции Рунета.
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Источник: korrespondent.net
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