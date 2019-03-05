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03. 05. 2019

Пенсионерам в Австралии по ошибке прислали 20 кг наркотиков

Пожилой паре из Австралии по ошибке доставили 20 килограммов метамфетамина. Об этом сообщил местный телеканал 9 news.

Пара получила посылку 1 мая и ошибочно расписалась за нее. Обнаружив пакеты с белым порошком, они обратились в полицию.

По утверждению властей, посылка содержала около 20 килограммов метамфетамина, который оценили в десять миллионов долларов.

"Когда вы думаете об этом - наркотики на десять миллионов долларов, отправленные по неправильному адресу, - это невероятно, что кто-то мог быть столь небрежным", - заявил детектив Мэттью Кершоу.

В связи с инцидентом полиция задержала и предъявила обвинения 21-летнему Чжилину Ма из пригорода Мельбурна. Его задержали во время обыска дома на улице Марунда Террас. На месте полицейские обнаружили еще 20 килограммов такого же наркотика.

Ранее сообщалось, что австралиец по ошибке отправил крупную сумму незнакомцу.

Также сообщалось, что австралиец нашел бутылку с посланием и связался с автором письма.



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Источник: korrespondent.net

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