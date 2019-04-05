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04. 05. 2019

ОПЕК находится под угрозой развала – Иран


Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что ОПЕК находится под угрозой распада из-за односторонней позиции ее некоторых членов, передает Shana.
 
"Я сказал (генеральному секретарю ОПЕК Мухаммеду – ред.) Баркиндо, что ОПЕК находится под угрозой из-за односторонней позиции некоторых членов и существует вероятность развала этой организации", – заявил Зангане после встречи генсеком.
 
Иранский министр отметил, что "если какие-либо члены ОПЕК хотят угрожать Ирану, Иран не станет уклоняться от ответа им". Зангане добавил, что обсудил с Баркиндо "нефтяной рынок, трудности, а также уязвимость рынка".

В Иране пригрозили блокадой поставок нефти
 
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп принял решение продлить санкции, подразумевающие запрет на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана.

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Источник: korrespondent.net

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