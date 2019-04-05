Туск: Лучший союзник Польши – США

Напомним, в прошлом году президент Польши Анджей Дуда попросил США о размещении постоянной американской военной базы. По словам польского лидера, вопрос создания такой базы уже решен и остались технические моменты. В МИД России заявили, что планы по созданию военной базы США в Польше представляют угрозу для РФ.
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Источник: korrespondent.net
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