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04. 05. 2019

Туск: Лучший союзник Польши – США

 
У Польши не было и не будет лучшего союзника, чем США. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск на своей лекции в Варшавском университете, передает телеканал TVN24.
 
"У нас не было и, вероятно, не будет в обозримом будущем лучшего союзника, чем США. И я очень доволен тем, что при всей моей критике сегодняшние польские власти стараются эти хорошие отношения с Америкой развивать", – сказал он.
 
Ранее сообщалось, что власти Польши договорились об увеличении военного контингента США в стране. 

Напомним, в прошлом году президент Польши Анджей Дуда попросил США о размещении постоянной американской военной базы. По словам польского лидера, вопрос создания такой базы уже решен и остались технические моменты. В МИД России заявили, что планы по созданию военной базы США в Польше представляют угрозу для РФ.

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Источник: korrespondent.net

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