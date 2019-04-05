США выдвинули Ирану "ядерный ультиматум"



США выдвинули Ирану ряд требований, за невыполнение которых Вашингтон пригрозил ввести новые санкции, сообщает Госдепартамент в пятницу, 3 мая.

Так, власти США заявили о готовности применить санкции в случае расширения АЭС в Бушере и вывоза обогащенного урана из Ирана в обмен на урановую руду.

В Вашингтоне также потребовали от Тегерана отчитаться перед Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о "прошлой военной атомной программе".

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил в мае прошлого года о решении выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы и возобновлению действия односторонних санкций в отношении Ирана. 5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана.

А в конце марта США расширили санкционный список против Ирана, внеся в него девять физических лиц и 14 организаций, которые подозреваются в причастности к террористической деятельности и иранской ядерной программе.

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Источник: korrespondent.net