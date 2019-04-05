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04. 05. 2019

Американцы подвергаются цензуре в соцсетях – Трамп

 
Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает наблюдать за тем, как американские граждане подвергаются цензуре в социальных сетях. Об этом он написал на своей странице в Twitter в субботу, 4 мая.
 
По словам Трампа, речь идет о Соединенных Штатах Америки, в которых есть свобода слова. "Мы следим и наблюдаем, внимательно!" – подчеркнул американский лидер.

I am continuing to monitor the censorship of AMERICAN CITIZENS on social media platforms. This is the United States of America — and we have what’s known as FREEDOM OF SPEECH! We are monitoring and watching, closely!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2019


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Напомним, ранее Репортеры без границ обнародовали ежегодный индекс свободы СМИ в мире по состоянию на 2019 год. Украина заняла 102 место, что на одну ступень ниже по сравнению с прошлогодним показателем.

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Источник: korrespondent.net

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