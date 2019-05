Американцы подвергаются цензуре в соцсетях – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает наблюдать за тем, как американские граждане подвергаются цензуре в социальных сетях. Об этом он написал на своей странице в Twitter в субботу, 4 мая.



По словам Трампа, речь идет о Соединенных Штатах Америки, в которых есть свобода слова. "Мы следим и наблюдаем, внимательно!" – подчеркнул американский лидер.

I am continuing to monitor the censorship of AMERICAN CITIZENS on social media platforms. This is the United States of America — and we have what’s known as FREEDOM OF SPEECH! We are monitoring and watching, closely!!