Американцы подвергаются цензуре в соцсетях – Трамп

I am continuing to monitor the censorship of AMERICAN CITIZENS on social media platforms. This is the United States of America — and we have what’s known as FREEDOM OF SPEECH! We are monitoring and watching, closely!!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2019
Трамп вызвал "на ковер" глав крупнейших интернет-компаний
Напомним, ранее Репортеры без границ обнародовали ежегодный индекс свободы СМИ в мире по состоянию на 2019 год. Украина заняла 102 место, что на одну ступень ниже по сравнению с прошлогодним показателем.
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Источник: korrespondent.net
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