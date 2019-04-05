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04. 05. 2019

Возросло число жертв протестов в секторе Газа


До четырех возросло число палестинцев, погибших в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа, сообщили в палестинском Минздраве.

Ранее было известно о двух погибших и более 100 пострадавших.

"Сегодня в субботу скончался 31-летний молодой человек Рамзи Рухи Хасан Абду от ран, которые получил вчера в пятницу на востоке Бурейджа в секторе Газа", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним,13 апреля сообщалось, что Израиль нанес авиаудар по Сирии.

26 марта Израиль атаковал 15 объектов ХАМАС. Атака израильской армии была осуществлена в ответ на атаку со стороны палестинцев. В свою очередь ХАМАС запустил 30 ракет.

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Источник: korrespondent.net

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