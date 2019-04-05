Нидерланды выдали США украинского хакера



Гражданин Украины Алексей Иванов экстрадирован из Нидерландов в США, где ему планируют предъявить обвинения в хакерстве, сообщает американский Минюст.

"Подсудимый сговорился подвергнуть миллионы интернет-пользователей вредоносной рекламе, предназначенной для взлома и заражения компьютеров жертв вредоносными программами", –говорится в сообщении.

Иванов должен предстать перед Федеральным судом Ньюарка (штат Нью-Джерси). 31-летний украинец обвиняется в одном преступном эпизоде сговора с целью совершения мошенничества, четырех эпизодах мошенничества и одном эпизоде компьютерного мошенничества.

"Этот обвиняемый участвовал в экстраординарной и масштабной схеме заражения и взлома компьютеров по всей территории США и мира", – заявил прокурор США Крейг Карпенито.

По его словам, данная схема особенно опасна, потому что в ней используется онлайн-реклама "для миллионов ничего не подозревающих пользователей Интернета, занимающихся рутинной деятельностью". Иванова арестовали в Нидерландах 19 октября 2018 года.



США и Британия обвинили российских хакеров в мировом кибершпионаже



Напомним, в прошлом году в США задержали нескольких украинцев, которых подозревают в похищении массивов номеров платежных карт и других данных американского бизнеса.

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Источник: korrespondent.net