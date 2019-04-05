КНДР запустила несколько ракет



Северная Корея утром 4 мая запустила несколько ракет малой дальности, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.



Отмечается, что Пуски произвели из города Вонсан в направлении Японского моря. По данным военных, ракеты пролетели от 70 до 200 км. Официальных заявлений со стороны Пхеньяна пока не поступало.

США заявили, что знают о запуске Северной Кореей ракет малой дальности и следят за ситуацией. Об этом сообщила пресс-секретарь американской администрации Сара Сандерс, передает NBC News.

США заявили, что знают о запуске Северной Кореей ракет малой дальности и следят за ситуацией. Об этом сообщила пресс-секретарь американской администрации Сара Сандерс, передает NBC News.

"Мы знаем о сегодняшних действиях Северной Кореи. Мы продолжим следить по мере необходимости", – сказала она.



Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон проинформировал американского лидера Дональда Трампа о запуске ракет.



Военные США и Южной Кореи изучают информацию о действиях КНДР. Минобороны Японии заявило, что ракеты не достигли исключительной экономической зоны страны.



Стало известно, о чем говорили Путин и Ким Чен Ын



Напомним, в апреле Северная Корея провела испытание нового тактического управляемого оружия.

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Источник: korrespondent.net