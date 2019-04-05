КНДР запустила несколько ракет

Отмечается, что Пуски произвели из города Вонсан в направлении Японского моря. По данным военных, ракеты пролетели от 70 до 200 км.
США заявили, что знают о запуске Северной Кореей ракет малой дальности и следят за ситуацией. Об этом сообщила пресс-секретарь американской администрации Сара Сандерс, передает NBC News.
Стало известно, о чем говорили Путин и Ким Чен Ын
Напомним, в апреле Северная Корея провела испытание нового тактического управляемого оружия.
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Источник: korrespondent.net
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