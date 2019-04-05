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04. 05. 2019

Сильное землетрясение произошло на Филиппинах


Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на острове Миндоро на Филиппинах, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр в субботу, 4 мая.

Эпицентр подземных толчков находился в двух километрах к северо-западу от населенного пункт Адела с населением около четырех тысяч человек, и в 237 километрах от столицы государства, в которой проживают около 10,4 миллиона человек.  

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,4 произошло на японском острове Хоккайдо. Кроме того, сильное землетрясение произошло в Индонезии.

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Источник: korrespondent.net

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