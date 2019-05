Пассажирский Boeing упал в реку в США

Пассажирский Boeing 737 потерпел крушение вблизи американского города Джексонвилл в штате Флорида, сообщает Heavy.

На борту находились 135 пассажира и семь членов экипажа. Воздушное судно рухнуло в реку сразу после взлета в аэропорту Джексонвилля.

По предварительным данным, все находящиеся на борту люди живы, некоторые получили травмы и были госпитализированы.

На месте происшествия работают спасатели.





