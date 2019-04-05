Сеул изменил заявление о ракетах КНДР на "снаряды"

В свою очередь, Министерство обороны Японии заявило, что не обнаружило признаков того, что какой-либо северокорейский "снаряд" достиг территории страны или ее исключительной экономической зоны.
Согласно сообщению Минобороны, на данный момент Япония не сталкивается с ситуацией, которая представляла бы непосредственный риск для ее национальной безопасности.
Также запуска Пхеньяном ракет малой дальности не зафиксировал Пентагон, сообщает CNN.
Как сообщалось, недавно Северная Корея провела испытание нового тактического управляемого оружия.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость