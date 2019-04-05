Сеул изменил заявление о ракетах КНДР на "снаряды"

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи пересмотрел свое заявление о запуске Северной Кореей ракет малой дальности, переименовав их в снаряды, сообщает Ренхап в субботу, 4 мая.

Ранее сообщалось о запуске ракет малой дальности.

"Снаряды были выпущены из районов вблизи города Вонсан на восточном побережье между 9:06 9:27 (по местному времени)", - говорится в сообщении.

"То, что Север запустил на этот раз, не баллистическая ракета", - сказал агентству военный чиновник.

Отмечается, что снаряды пролетели от 70 до 200 км.

В свою очередь, Министерство обороны Японии заявило, что не обнаружило признаков того, что какой-либо северокорейский "снаряд" достиг территории страны или ее исключительной экономической зоны. Согласно сообщению Минобороны, на данный момент Япония не сталкивается с ситуацией, которая представляла бы непосредственный риск для ее национальной безопасности. Также запуска Пхеньяном ракет малой дальности не зафиксировал Пентагон, сообщает CNN. Как сообщалось, недавно Северная Корея провела испытание нового тактического управляемого оружия.

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Источник: korrespondent.net