Появились подробности об аварии с Boeing в США

Пассажирский самолет Boeing 737, на борту которого были 143 человека, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в реку близ города Джексонвилл (штат Флорида). Об этом сообщил телеканал CNN.
Ранее сообщалось, что самолет упал в реку сразу после взлета.
Отмечается, что все пассажиры и члены экипажа остались в живых. Самолет находится в реке на участке с небольшой глубиной.
По данным телеканала CBS, воздушное судно принадлежит компании Miami Air, которая осуществляет чартерные рейсы. Самолет прибыл с американской военно-морской базы Гуантанамо (Куба).
В авиастроительной корпорации Boeing сообщили, что им известно о происшествии с самолетом. "Мы в курсе инцидента в Джексонвилле (Флорида) и собираем информацию", - сообщается в Twitter корпорации.
Напомним, на данный момент запрещены полеты Boeing 737 MAX. Такое решение приняли после серии катастроф и случаев неполадок с этим самолетом.
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Источник: korrespondent.net
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