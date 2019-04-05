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04. 05. 2019

Появились подробности об аварии с Boeing в США

Пассажирский самолет Boeing 737, на борту которого были 143 человека, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в реку близ города Джексонвилл (штат Флорида). Об этом сообщил телеканал CNN.

Ранее сообщалось, что самолет упал в реку сразу после взлета.

Отмечается, что все пассажиры и члены экипажа остались в живых. Самолет находится в реке на участке с небольшой глубиной.

Как сообщил офис шерифа города в Twitter, после инцидента в больницу доставили 21 человека. "Двадцать один взрослый перевезен в местные больницы офисом шерифа в Джексонвилле. Все в хорошем состоянии, критических травм нет", - говорится в сообщении.

По данным телеканала CBS, воздушное судно принадлежит компании Miami Air, которая осуществляет чартерные рейсы. Самолет прибыл с американской военно-морской базы Гуантанамо (Куба).

 
Представители военно-морской базы США в Гуантанамо также сообщили, что серьезно пострадавших в результате инцидента с самолетом в Джексонвилле нет. По их словам, речь идет о "вахтовом самолете", который был зафрахтован у компании Miami Air и летел с базы на Кубе во Флориду. Этот самолет доставляет военных, членов их семей и других посетителей Гуантанамо во Флориду и обратно на Кубу.
 
"С "вахтовым самолетом" произошла жесткая посадка на военно-морской базе в Джексонвилле сегодня вечером. Сообщений о погибших и серьезных жертвах нет", - сообщили на базе в Гуантанамо.

В авиастроительной корпорации Boeing сообщили, что им известно о происшествии с самолетом. "Мы в курсе инцидента в Джексонвилле (Флорида) и собираем информацию", - сообщается в Twitter корпорации.

Напомним, на данный момент запрещены полеты Boeing 737 MAX. Такое решение приняли после серии катастроф и случаев неполадок с этим самолетом.

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Источник: korrespondent.net

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