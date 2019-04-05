Британские консерваторы показали худший результат на выборах за 25 лет

Правящая Консервативная партия Великобритании потеряла 1335 депутатских мандатов в региональных советах Англии и Северной Ирландии по итогам выборов в органы местного самоуправления, сообщает Sky News.

Тори имеют большинство лишь в 93 из 248 советов. Как отмечается, партия теряет контроль над 49 местными советами. Это худший результат для консерваторов за последние почти 25 лет.

Результаты выборов также были неутешительными для Лейбористской партии: они потеряли контроль над шестью советами и 86 мест.

В свою очередь Либеральные демократы и партия "зеленых", а также независимые кандидаты увеличили свое присутствие в местных органах власти. Так, Либеральные демократы, выступающие против выхода Великобритании из состава Евросоюза, получили 676 новых депутатских мест.

Ранее сообщалось, что 70% консерваторов в парламенте хотят, чтобы премьер-министр Тереза Мэй ушла в отставку. Причиной называется ее неудовлетворительная работа по Brexit.

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Источник: korrespondent.net