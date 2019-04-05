В Мали исламисты устроили засаду: 18 погибших

В Мали боевики-исламисты напали на мирных жителей, в результате чего погибли 18 человек. Об этом сообщает Business Standard, ссылаясь на заявления местных чиновников.
Боевики начали атаку с нападения на машину армии Мали, перевозившую пайки. Авто взорвали, в результате чего погиб военный. Первые 12 человек пошли на место происшествия, где и попали в засаду.
По словам чиновников, боевики заминировали тела погибших, однако неизвестно, погибли ли еще шесть человек именно из-за этой взрывчатки.
Напомним, в марте при вооруженном нападении на две деревни в Мали погибли не менее 134 пастухов народа фулани.
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Источник: korrespondent.net
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