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04. 05. 2019

В Мали исламисты устроили засаду: 18 погибших

В Мали боевики-исламисты напали на мирных жителей, в результате чего погибли 18 человек. Об этом сообщает Business Standard, ссылаясь на заявления местных чиновников.

Боевики начали атаку с нападения на машину армии Мали, перевозившую пайки. Авто взорвали, в результате чего погиб военный. Первые 12 человек пошли на место происшествия, где и попали в засаду.

По словам чиновников, боевики заминировали тела погибших, однако неизвестно, погибли ли еще шесть человек именно из-за этой взрывчатки.

Напомним, в марте при вооруженном нападении на две деревни в Мали погибли не менее 134 пастухов народа фулани. 

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Источник: korrespondent.net

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