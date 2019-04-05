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04. 05. 2019

В Таиланде короновали короля Раму Х

В Бангкоке в субботу, 4 мая, состоялась церемония коронации короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна (Рама Х), пишет ТАСС.

Рама Х сам водрузил себе на голову Великую корону победы весом 7,3 кг, поскольку по традиции это запрещено делать другим, чтобы не коснуться головы короля и тем самым не осквернить ее. 

После этого главный брамин вручил Его Величеству королевскую золотую пластину с полным официальным титулом, королевские регалии, древние ордена и другие атрибуты наивысшей власти. "Я продолжу защищать и править с праведностью на благо людей", - сказал новоназначенный король.

Затем Рама Х совершил помазание на королевский титул королевы Сутхиды. Вместе они возглавили религиозную церемонию в тронном зале Амариндра Виничхая в Большом королевском дворце. 

Позже король предоставит аудиенцию членам королевской семьи, Тайного королевского совета и кабинета министров, а также высокопоставленным должностным лицам. Потом Рама Х отправится в храм Изумрудного Будды, чтобы объявить себя королевским покровителем буддизма в Таиланде. Завершится день церемонией принятия королевской резиденции в Чакрабат Биман. Суть ритуала заключается в символическом заселении в жилье.

Рама X взошел на престол 1 декабря 2016 года - на 50-й день после смерти своего отца Пумипона Адульядета (Рамы IX), правившего королевством на протяжении 70 лет. По решению монарха церемония коронации была отложена.

Как сообщалось, 1 мая король Таиланда женился на генерале Сутхиде Вачиралонгкорн.

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Источник: korrespondent.net

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