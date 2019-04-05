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04. 05. 2019

В США произошел взрыв на химзаводе

На химическом заводе в американском городе Уокиган штата Иллинойс произошел взрыв, сообщает офиса шерифа округа Лейк в Twitter.

Как сообщает газета Chicago Tribune, при взрыве пострадали по меньшей мере четыре человека. Всех пострадавших доставили в больницы. 

Пожарные и руководство завода устанавливают точное число сотрудников, находившихся на предприятии в момент взрыва. На месте происшествия также работают полиция и медики.

Сотрудники правоохранительных органов просят жителей города воздержаться от посещения Сансет-авеню, чтобы не мешать расследованию.

Сообщается, что взрыв нанес заводу существенный ущерб. Причины инцидента пока не установлены.

Ранее в штате Калифорния задержали мужчину, который планировал совершить теракт. 

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Источник: korrespondent.net

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