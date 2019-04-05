Израиль заявил о запуске около ста ракет из сектора Газа

Армия обороны Израиля в субботу, 4 мая, заявила о запуске 90 ракет по из сектора Газа.

"На этот час около 90 пусков зафиксировано из сектора Газа по израильской территории. Расчеты (систем ПРО) Железный купол перехватили десятки из них", - говорится в сообщении армии.

В то же время, самолеты израильской армии в ответ на обстрелы нанесли удары по двум пусковым установкам для ракет.

"Несколько минут назад самолеты израильской армии атаковали две пусковые ракетные установки на севере сектора Газа", - говорится сообщении военных.

Также позиции ХАМАС атаковали танки.

В армейской пресс-службе указали, что сирены воздушной тревоги продолжают звучать в районах, прилегающих к сектору Газа. Оповещения о ракетных обстрелах сработали в городе Сдерот, а также на территории региональных советов Хоф-Ашкелон, Шаар ха-Негев и Сдот-Негев на юге Израиля.

Данные о пострадавших в результате более чем часового обстрела, сорвавшего месячное затишье, пока не поступали.

Как сообщалось, 2 мая военные Израиля нанесли авиаудары по целям движения ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой.

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Источник: korrespondent.net