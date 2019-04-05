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04. 05. 2019

Китай держит в концлагерях три миллиона человек - США

В Министерстве обороны США заявляют, что Китай использует концлагеря для содержания трех миллионов представителей мусульманского меньшинства страны - уйгуров. Об этом  заявил представитель Пентагона Рэндал Шривер, сообщает Голос Америки.

"Коммунистическая партия Китая использует силы безопасности для массового заключения китайских мусульман в концлагеря. Количество заключенных приближается к 3 миллионам", - заявил Шривер.

Отмечается, что в Китае места для содержания задержанных называют "образовательными центрами", целью которых, по словам Пекина, является борьба с исламским экстремизмом.

В США отмечают, что Китай криминализировал многие аспекты религии и культуры в Синьцзяне, в том числе запрещая родителям давать детям уйгурские имена.

Всего в Китае проживает около десяти миллионов уйгуров.

Синьцзян-Уйгурский район отличается неспокойной обстановкой. В ней проживают уйгуры - национальное меньшинство, исповедующее ислам. Они считают себя притесняемыми со стороны китайских властей в культурном, социальном и экономическом отношении. В провинции время от времени происходят теракты.

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Источник: korrespondent.net

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