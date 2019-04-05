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04. 05. 2019

На протесты во Франции вышли менее четырех тысяч человек

Количество участников очередных манифестаций движения "желтых жилетов" во Франции к 14:00 субботы по местному времени (15:00 по Киеву) составляет около 3,6 тысяч человек. Об этом сообщает радиостанция France Info со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны.

В Париже к тому же времени насчитали лишь одну тысячу человек. Также сотни людей вышли на улицы в Лионе, Ницце, Монпелье и Тулузе.

В городе Ла-Рош-сюр-Йон, куда в соцсетях призывали прийти "жилетов" со всей страны, власти опасались серьезных столкновений с полицией, однако до последнего момента колонна демонстрантов спокойно передвигалась по городу. Лишь последние минуты были отмечены небольшими стычками со стражами порядка, преимущественно из-за того, что часть участников пыталась отклониться от намеченного маршрута шествия.

Отметим, что манифестации "желтых жилетов" проходят во Франции уже 25-ю субботу подряд, с ноября 2018 года.

Напомним, 1 мая в Париже на очередном митинге "желтых жилетов" произошли столкновения протестующих с полицией. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ. Были задержаны более 160 человек.

Изначально жилеты протестовали против намерения властей ввести налог, который привел бы к росту цен на бензин и дизель. Они также требовали повышения минимальной зарплаты. В итоге это движение стало выступать против политики президента Эммануэля Макрона в целом.

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Источник: korrespondent.net

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