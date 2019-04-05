В Нигерии 16 человек погибли в ДТП

По меньшей мере 16 человек погибли и еще несколько пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей в штате Кано на севере Нигерии. Об этом сообщает местное издание Vanguard в субботу, 4 мая.
Авария прозошла накануне вечером в районе Дамбатта. Там столкнулись три автомобиля – Honda Accord, Peugeot 406 и Volkswagen Golf.
Отмечается, что причиной ДТП могло стать превышение скорости, из-за чего водители потеряли управление.
Пострадавших доставили в больницу Дамбатты.
Ранее в Нигерии в штате Кацина перевернулся перегруженный автобус Mitsubishi. Тогда 20 человек погибли и 38 получили ранения.
Также сообщалось, что в Сербии в лобовом столкновении автобуса и грузовика погибли четыре человека, еще шесть получили ранения.
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Источник: korrespondent.net
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