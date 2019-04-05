Армия Израиля засекла пуски 200 ракет из сектора Газа

Палестинские боевики выпустили в субботу из сектора Газа 200 ракет, некоторые из которых разорвались в населенных пунктах юга Израиля. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля в Twitter в субботу, 4 мая.

"Мы можем подтвердить, что Исламский джихад Палестины и ХАМАС стоят за пусками 200 ракет по израильским гражданским лицам, произведенными из сектора Газа за последние восемь часов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что десятки ракет были перехвачены системой ПВО Железный купол. С израильской стороны ранены два человека.

На ракеты израильтяне отвечают авиаударами и танковыми обстрелами по сектору Газа. Уже атакованы свыше 30 объектов основных палестинских группировок. Израильские военные предполагают, что уничтожили пять или шесть палестинских боевиков.

Ранее в субботу израильская армия заявила о запуске 90 ракет из сектора Газа. Оповещения о ракетных обстрелах сработали в городе Сдерот, а также на территории региональных советов Хоф-Ашкелон, Шаар ха-Негев и Сдот-Негев на юге Израиля.

Как сообщалось, 2 мая военные Израиля нанесли авиаудары по целям движения ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой.

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Источник: korrespondent.net