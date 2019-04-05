В Венесуэле разбился военный вертолет

Военный вертолет с семью людьми на борту потерпел крушение в Венесуэле. Об этом сообщил мэр муниципалитета Эль-Атильо в штате Миранда Элиас Сайе в Twitter в субботу, 4 мая.

"Армейский вертолет упал этим утром в зеленой зоне в Орипото, точнее – в Эль-Волкане, с семью пассажирами на борту. Наша команда сил гражданской обороны Эль-Атильо помогает в поисковых работах", – написал он.

Пока информации о судьбе экипажа и пассажиров нет. По предварительным данным, речь может идти о вертолете Bell 412.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле неизвестные открыли огонь из вертолета по протестующим в городе Кабимас в штате Сулия.

Напомним, в конце марта в столицу Венесуэлы Каракас прибыли два самолета Министерства обороны РФ, на борту которых было около сотни военных.

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Источник: korrespondent.net