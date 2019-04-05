Возле Курильских островов произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у курильского острова Шикотан. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) в субботу, 4 мая.

Толчки зафиксированы в 03.40 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 61 километре к югу от острова Шикотан. Очаг залегал на глубине 30 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее в субботу стало известно, что на острове Миндоро на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр находился в двух километрах к северо-западу от населенного пункт Адела с населением около четырех тысяч человек.

Также сообщалось о землетрясении магнитудой 5,4 на японском острове Хоккайдо.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net